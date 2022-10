I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków przegrał na parkiecie Chrobrego Głogów

Chrobry Głogów - AZS AGH Kraków 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Chrobry: Węgrzyn, Polański, Antosik, Lisicki, Ociepski, Rykała, Kałkowski (libero) oraz Januszewski (libero), Tubiak, Słotarski.

AZS AGH: Krawiecki, Gomułka, Janusz, Rymarski, Borkowski, Tokajuk, Czyrek (libero) oraz Dereń (libero), Zawadzki, Komar, Kraut, Świdroń.

Patrząc na wynik i przebieg spotkania, to był najsłabszy występ AZS AGH w tym sezonie. We wcześniejszych trzech meczach krakowianie wygrali dwukrotnie, teraz przegrali z Chrobrym, który na koncie przed tą kolejką miał dwie porażki.

Pierwsza połowa inauguracyjnej partii była bardzo wyrównana, wynik oscylował wokół remisu, ale to goście częściej byli na prowadzeniu. Odskoczyli nawet na 2 pkt (9:11), lecz wkrótce gospodarze przejęli inicjatywę. Od stanu 15:14 zdobyli trzy punkty z rzędu i już nie dali się dogonić.

W II secie goście odrobili większość strat doznanych na początku (od 6:2 do 8:7), ale głogowianie dość szybko odbudowali dużą przewagę (16:11) i pilnowali jej do końca. W trzecim secie ostatni remis to 4:4. Następnie pięciopunktowa seria wyszła Chrobremu, który jeszcze się rozkręcił (16:9, 19:10) i pewnie zwyciężył.