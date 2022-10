I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków przegrał u siebie w 5. kolejce z Mickiewiczem Kluczbork

AGH Kraków - Mickiewicz Kluczbork 1:3 (22:25, 25:20, 22:25, 22:25)

AGH: Krawiecki, Gomułka, Janusz, Rymarski, Borkowski, Tokajuk, Czyrek (libero), Dereń (libero) oraz Putkowski, Komar, Świdroń, Kraut, Zawadzki.

Mickiewicz: Bereza, Linda, Mucha, Górski, Olczyk, Pasiński, Łysiak (libero), Jaskuła (libero) oraz Siemiątkowski, Kopacz, Kosian.

Sędziowali: Piotr Habel i Gabriela Ferenczak.

W pierwszym secie początkowo prowadzili gospodarze, m.in. 10:8. Goście z czasem przejęli inicjatywę i szybko nie tylko odrobili stratę, ale i odskoczyli na 3 punkty (14:17). Krakowianie jeszcze odzyskali prowadzenie (20:19 po ataku Kajetana Tokajuka), jednak od stanu 22:22 już nie zdobyli punktu i przegrali.

W drugiej partii krakowianie zagrali skuteczniej. Szybko odskoczyli drużynie z Kluczborka (8:4). Rywale zdobyli się na zryw - od 16:12 do 16:15 - ale do remisu już nie doprowadzili. Wkrótce było 20:16, skończył się zwycięstwem akademików do 20.