I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków sezon 2022-23 zaczął od porażki z Astrą Nowa Sól

Astra Nowa Sól - AZS AGH Kraków 3:1 (24:26, 25:22, 25:21, 25:23)

AZS AGH: Krawiecki, Gomułka, Rymarski, Borkowski, Miniak, Tokajuk, Czyrek (libero) oraz Janusz, Komar, Dereń (libero), Zawadzki, Świdroń, Putkowski, Kraut.

Mecz był wyrównany. W I secie krakowianie rozstrzygnęli na swoją korzyść nerwową końcówkę, a decydujący punkt atakiem zdobył Karol Borkowski.

W drugiej partii wynik oscylował wokół remisu do stanu 16:16. Od tego momentu gospodarze zdobyli 5 punktów z rzędu, co okazało się decydujące. W kolejnej części przełom nastąpił znacznie wcześniej (od 6:6 do 9:6), a miejscowi już kontrolowali przebieg gry, nie pozwalając gościom się zbliżyć.

W czwartym secie Astra też częściej była na prowadzeniu, ostatni remis to 10:10. W tej odsłonie akademikom udało się wywrzeć większą presję (od 16;12 do 16:15), kilkakrotnie mieli później szanse na wyrównanie stanu tej partii. Ostatnią - przy wyniku 24:23, wtedy zagrywkę zepsuł Marcin Krawiecki i to gospodarze wygrali mecz.