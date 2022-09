I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków wygrał na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki

Lechia Tomaszów Maz. - AZS AGH Kraków 2:3 (25:21, 28:30, 25:21, 19:25, 12:15)

AZS AGH: Krawiecki, Gomułka, Rymarski, Borkowski, Tokajuk, Miniak, Dereń (libero), Czyrek (libero) oraz Putkowski, Komar, Kraut, Janusz.

Krakowianie przegrywali w 1:2 w setach, ale ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo. Gospodarze mogą żałować, że przegrali końcówkę drugiej partii, w której mieli dwa setbole. Mogliby wtedy zgarnąć pełną pulę, a tak zostali potem z punktem pocieszenia.

Siatkarze AZS AGH doprowadzili do tie-breaka. W nim od początku prowadzili, było m.in. 2:4, 6:9, ale rywale doprowadzili do wyrównania (10:10). Następną, ważna akcję skutecznym atakiem zakończył Bartosz Gomułka, a przyjezdni po chwili znów odskoczyli i wygrali do 12. Najwięcej punktów dla gości zdobył wybrany MVP meczu Gomułka - 25; 19 uzbierał Kajetan Tokajuk, a 16 -Karol Borkowski. W miejscowej ekipie pod tym względem wyróżnił się Mateusz Piotrowski (23 pkt).