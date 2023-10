I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków wygrał z Olimpią Sulęcin, to jego drugie zwycięstwo w sezonie 2022-2023

AZS AGH Kraków - Olimpia Sulęcin 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 27:25)

AZS AGH: Peryt, Oziabło, Kraut, Tokajuk, Miniak, Bakaj, Dereń (libero) oraz Komar, Wiśniewski, Piksa (libero), Putkowski.

Olimpia: Buczek, Leitermeier, Prokopczuk, Nowik, Michalak,Cichosz-Dzyga, Sawerwain (libero), Sobczak (libero) oraz Gawrzydek, Turek, Chaciński, Bożek, Kłysz.

W I secie kluczowy okazał się fragment od 8:10 do 8:14, potem goście kontrolowali już wydarzenie na parkiecie (ich przewaga wzrosła do 8 pkt). W drugiej części krakowianie prowadzili 6:2, później przegrywali 11:12. Ostatni remis w wyrównanym secie to 17:17, od tego stanu miejscowy zespół zdobył 4 "oczka" z rzędu i już nie dał się dogonić.