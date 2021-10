I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków zaczyna rozgrywki. To najmłodszy skład w historii klubu

Medaliści MŚ siatkarzy w AZS AGH

Dla Krauta to kolejny sezon w Krakowie. Zaledwie 19-letni Dulski po skończeniu SMS Spała trafił do plusligowego klubu z Zawiercia, skąd został wypożyczony do AZS AGH, jeszcze przed sukcesem na MŚ, gdzie był wyróżniającym się siatkarzem naszej reprezentacji (m.in. w meczu o brąz z Argentyną zdobył 20 pkt). Przed nim sporo intensywnej pracy, bo wspólnych zajęć w klubie miał ledwie kilka.

Trener AZS AGH Andrzej Kubacki: Musimy grać cierpliwie

Nowych twarzy zresztą jest sporo. W Krakowie ciągle stawiają na młodzież - dość powiedzieć, że najstarszy gracz Piotr Fenoszyn ma 25 lat (on został kapitanem), a w 14-osobowej kadrze jest aż 6 zawodników urodzonych w 2000 r. lub młodszych. Taki zresztą jest pomysł na działanie klubu, aby skupiać takich graczy, dawać im możliwość rozwoju (nie tylko sportowego, bo w pakiecie są także studia na AGH). System się sprawdza, po poprzednim sezonie kolejni siatkarze trafili do PlusLigi: przyjmujący Kamil Dębski do Stali Nysa, a Jakub Macyra - do mistrza Polski, Jastrzębskiego Węgla.