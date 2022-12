I liga siatkarzy. Niespodzianka w Krakowie: AZS AGH wygrał z liderem Gwardią Wrocław

AZS AGH Kraków - Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:1 (25:23, 18:25, 26:24, 25:22)

AZS AGH: Komar, Gomułka, Borkowski, Tokajuk, Rymarski, Miniak, Czyrek (libero), Dereń (libero) oraz Janusz, Świdroń, Zawadzki, Krawiecki, Kraut.

Chemeko-System Gwardia: Dervisaj, Maruszczyk, Lubaczewski, Zawalski, Gryc, Schamlewski, Chmielewski (libero) oraz Nowik, Fornal.

Faworyzowani goście już w pierwszym secie przekonali się, że wcale nie będzie łatwo. To gospodarze długo prowadzili, już 3 punktami (13:10), ale od stanu 14:14 gra się na jakiś czas się wyrównała. Miejscowi znów odskoczyli - 21:18, 23:20 - lecz w końcówce nie uniknęli nerwów. Decydujący punkt atakiem zdobył Bartosz Gomułka.

W drugiej partii to wrocławianie mieli inicjatywę i budowali przewagę (7:11, 9:15), doprowadzając bez większych problemów do wyrównania stanu meczu. W trzecim secie też zaczęli uciekać (11:14), ale tym razem krakowianie wykonali skuteczny pościg (od 15:18 do 18:18), a po kolejnej serii objęli dość wyraźne prowadzenie (od 18:19 do 22:19). To jednak nie był koniec emocji w tej części meczu. Wrocławianie obronili bowiem dwa setbole (24:24). Górą ostatecznie byli gospodarze, dwa ostatnie punkty to zasługa ataku Karola Borkowskiego i bloku Piotra Janusza.