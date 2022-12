I liga siatkarzy. Trzecie z rzędu zwycięstwo AZS AGH Kraków. Pokonał na wyjeździe KPS Siedlce

PSG KPS Siedlce - AZS AGH Kraków 2:3 (23:25, 25:23, 25:22, 18:25, 15:17)

PSG KPS: Fenoszyn, Długosz, Dobosz, Kufka, Kupka, Strulak, Waloch (libero) oraz Pigłowski, Kopij, Wnuk.

AZS AGH: Komar, Gomułka, Rymarski, Borkowski, Miniak, Tokajuk, Dereń (libero), Czyrek (libero) oraz Krawiecki, Kraut, Janusz.

Trzy pierwsze partie były bardzo wyrównana, z gorącą końcówką. W pierwszej goście prowadzili 4 punktami (19:23), potem zmarnowali dwa setbole (23:24), ale ostatecznie wygrali. Ostatni punkt zdobył Bartosz Gomułka. W dwóch następnych częściach to siedlczanie pod koniec potrafili odebrać rywalom prowadzenie i przechylić szalę na swoją stronę.

W czwartym secie krakowianie nabrali rozpędu (było 12:13, wygrali do 18), co było dobrym prognostykiem przed tie-breakiem. Decydująca partia była emocjonująca, ze zwrotami akcji. Było 1:4, 5:5, 6:8, 8:12. Od tego ostatniego wyniku gospodarze zdobyli 5 punktów z rzędu i objęli prowadzenie, po chwili jako pierwsi mieli meczbola, potem następnego. W kluczowym momencie krakowianie skutecznie grali blokiem, tak wywalczyli 3 z 4 ostatnich punktów w meczu, w tym dwa decydujące. Zresztą w tym elemencie byli dużo lepiej do siedlczan (17-7).