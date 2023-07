I liga: wyniki, terminarz - jesień 2023. Jakie mecze dzisiaj? Kiedy i z kim gra Wisła Kraków w Fortuna 1. Lidze?

W I lidze jest trzech spadkowiczów z ekstraklasy, których stać na dobre wyniki: Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. Z kolei beniaminkowie to: Polonia Warszawa (mistrz II ligi), Znicz Pruszków i Motor Lublin.

Kolejne podejście do powrotu do ekstraklasy wykona Wisła Kraków. Miała wrócić do elity w tym roku, ale wyniki w I lidze były poniżej oczekiwań, drużyna odpadła w barażach.