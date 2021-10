I macierzyński, i tacierzyński! Rodzicielstwo na pełny etat oferuje w Krakowie Philip Morris. Program „Szczęśliwi Rodzice” jest hitem

Uruchomiony w 2019 roku, unikatowy na polskim rynku pracy, program został stworzony z myślą o rodzicach wracających do pracy z urlopów rodzicielskich – zarówno mamach, jak i tatach. Jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczeństwa, a jego celem było pierwotnie zapewnienie obojgu rodzicom miękkiego lądowania w pierwszym miesiącu pracy po przyjściu na świat dziecka: w spółkach PMPL młodzi rodzice mogą pracować w tym okresie na pół etatu, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Teraz, w ramach rozbudowanej drugiej odsłony programu koncern postanowił silniej wesprzeć, zwłaszcza młodych ojców: podjęcie przez nich decyzji o urlopie ojcowskim będzie znacznie łatwiejsze niż dotychczas, albowiem będą mogli skorzystać z dopłaty do 100 proc. wynagrodzenia przez pełne osiem tygodni.