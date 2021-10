I Myślenickie Senioralia za nami! MOKiS gościł tłumy seniorów [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Z inicjatywy Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach w czwartek (7 października) odbyły się I Myślenickie Senioralia. Była to okazja do spotkanie się członków różnych organizacji skupiających seniorów a działających w gminie Myślenice oraz dalej w powiecie myślenickim i w sąsiednich powiatach. Każda z nich miała także swoje "pięć minut" na scenie podczas której prezentowała krótki program artystyczny. Ważną częścią spotkania była inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz Karty seniora upoważniającej do korzystania z rabatów w różnych lokalnych (i nie tylko) firmach.