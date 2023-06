Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Bad Homburg 2023

Iga Świątek. Kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? WYNIK na żywo 2023

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Rzym 9-20.05.2023 Środa 17 maja 1/4 finału: Iga Świątek - Jelena Rybakina (Rosja) 6:2, 6:7, 2:2, krecz Świątek. Mecz w środę nie wcześniej niż o godz. 20.30. Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Wtorek 16 maja IV runda: Iga Świątek - Donna Vekić (Chorwacja) 6:3, 6:4. Mecz we wtorek (przełożony z poniedziałku), nie wcześniej niż o godz. 13.30 (jeśli nie będzie padał deszcz). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Niedziela 14 maja III runda: Iga Świątek - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:0. Mecz w niedzielę ok. godziny 12.30-13 (po meczu Muchova - Giorgi, który zaczyna się o godz. 11). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. Piątek 12 maja II runda: Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja) 6:0, 6:0. Mecz nie wcześniej niż w piątek o godz. 13 (drugi po meczu Kokkinakis - Sinner od godz. 11). Transmisja na żywo w Canal+ Sport. I runda: Iga Świątek - wolny los.

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Indian Wells 8-12.03.2023

Piątek 17 marca/sobota18 marca

1/2 finału: Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6.

Mecz w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 2. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Czwartek 16 marca

1/4 finału: Iga Świątek - Sorana Cirstea (Rumunia) 6:2, 6:3.

Mecz w czwartek ok. godz. 21-21.30 (jako drugi w sesji od 19 po meczu Karolina Muchova - Jelena Rybakina). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Wtorek 14 marca/środa 15 marca

1/8 finału: Iga Świątek - Emma Raducanu (Wielka Brytania) 6:3, 6:1.

Mecz w nocy z wtorku na środę ok. godz. 4. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Poniedziałek 13 marca

III runda: Iga Świątek - Bianca Andreescu (Kanada) 6:3, 7:6 (7-1).

Mecz nie przed godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

Sobota 11 marca

II runda: Iga Świątek - Claire Liu (USA) 6:0, 6:1.

Mecz w sobotę ok. godz. 21-30 - 22.00 (jako drugi w sesji od 20). Transmisja na żywo w Canal+ Sport.

I runda: Iga Świątek - wolny los.