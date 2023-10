Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Meksyk 2023

Iga Świątek. Kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? WYNIK na żywo 2023

Kiedy gra Iga Świątek? WTA Finals Cancun 29.10.-5.11. 2023

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 1000 Pekin 2-8.10 2023

Kiedy gra Iga Świątek? WTA 500 Tokio 25.09-1.10 2023

Kiedy gra Iga Świątek? US Open Nowy Jork 28.08-11.09.2023

Kiedy gra Iga Świątek? Wimbledon 3-16.07.2023

Wtorek 11 lipca

1/4 finału: Iga Świątek - Elina Switolina (Ukraina) 5:7, 7:6, 2:6.

Mecz we wtorek o godz. 14.30 (jako pierwszy w sesji na korcie centralnym).

Niedziela 9 lipca

IV runda: Iga Świątek - Belinda Bencic (Szwajcaria) 6:7(4), 7:6(2), 6:3.

Mecz w niedzielę po godz. 17.

Piątek 7 lipca

III runda: Iga Świątek - Petra Martić (Chorwacja) 6:2, 7:5.

Mecz w piątek, prawdopodobnie po godz. 17.30, jako drugi w sesji od 14.30 na korcie centralnym, po meczu mężczyzn.

Środa 5 lipca

II runda: Iga Świątek - Sara Sorribes-Tormo (Hiszpania) 6:2, 6:0.

Mecz w środę ok. godziny 16-17 (drugi w sesji od godz. 14.30 po meczu Kasatkina - Burrage).

Poniedziałek 3 lipca

I runda: Iga Świątek - Lin Zhu (Chiny) 6:1, 6:3.

Mecz w poniedziałek o godz. 14 (jako pierwszy w sesji).