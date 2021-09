Iga Świątek: Mam nadzieję, że wreszcie zdobędę prawo jazdy!

W pierwszym meczu w Ostrawie zagrałaś z bardzo trudną rywalką. Jak wyglądał ten mecz z Twojej perspektywy?

Wiedziałam, że trafiłam na rywalkę, która jest bardzo waleczna, że będę musiała być cierpliwa. Jestem tenisistką, która lubi mieć inicjatywę i ryzykować. W tym meczu najważniejszym zadaniem było wyczuć, kiedy to ryzyko podejmować, a kiedy przetrzymać piłkę. Bo te piłki, które ona gra, pozornie można łatwo zaatakować, tymczasem one są wymagające. Jak podnosi piłkę, robi to pod końcową linię, więc często podejmowałam ryzyko i to mi nie wychodziło. Myślę, że wynikało to również z tego, że miałam ostatnio trochę więcej odpoczynku i moja gra w ryzykownych momentach nie jest tak solidna, jak była na US Open. Wiadomo, że nie dam rady utrzymać wysokiej formy przez cały rok, ale uważam, że nadal gram na tyle fajnie, że mogłam utrzymywać mecz pod kontrolą. Ponadto na tej nawierzchni często moje ataki nie były kończące. Tu jest po prostu bardzo wolno. Gdy graliśmy na US Open, to jeśli ktoś tak przywalił, to kończył akcję, a tutaj nadal można grać. Dlatego potrzebowałam dużo cierpliwości i cieszę się, że ją w sobie znalazłam i wygrałam.