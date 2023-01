Iga Świątek rzuciła wyzwanie swoim fanom. Komu uda się przeczytać 12 książek w roku?

"Czas na coś, na co jestem bardzo podekscytowana odkąd na to wpadłam. Dołącz do mojego czytelniczego wyzwania na 2023 rok! W poprzednim roku przeczytałam 20 książek. Mogłoby być ich więcej, ale sami wiecie… Lubię bardzo grube książki jak "Przeminęło z wiatrem", a poza tym jestem… trochę zajęta na co dzień" - napisała Iga Świątek na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Tenisistka od dawna podkreślała, że czytanie książek jest jedną z jej pasji. Zapewnia, że oddaje się jej namiętnie w przerwach pomiędzy treningami, bądź podróżując na zawody. Stąd też pomysł na czytelniczą akcję.

Chcę motywować samą siebie do tego, żeby czytać jak najwięcej, bo czytanie pozwala mi utrzymywać równowagę między moim życiem a pracą - tłumaczy.

I kontynuuje: "Chcę też dzielić się z Wami tą pasją i zachęcać do tego, żeby czytać więcej. Dlatego zdecydowałam się stworzyć to wyzwanie na 2023 rok, kiedy chcę przeczytać 12 książek lub więcej. Dołączacie? To tylko jedna książka na miesiąc. Możecie liczyć na różne niespodzianki (na ile pozwoli mi czas), np. moje krótkie recenzje przeczytanych książek oraz różne konkursy z nagrodami, które i Was mają zmotywować do czytania więcej".