Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 25.03.2023

Iga Świątek zamieszka w Monte Carlo?

Podczas wrześniowego turnieju 2021 w Ostrawie Iga Świątek została zapytana na konferencji prasowej, czy zamierza przeprowadzić się do Monte Carlo (ze względów podatkowych – przyp.) lub na Florydę, by tam trenować.

- Na razie nie - odparła tenisistka. - Nie rozważaliśmy tego, bo cały mój sztab jest z Polski, a wyjeżdżając zostawiamy swoich bliskich, rodziny. Jesteśmy na tourze przez dziesięć miesięcy, więc gdybyśmy dodali jeszcze dwa poza krajem byłoby to trudne. Ponadto wcześniej chodziłam do szkoły stacjonarnej w Warszawie i okres przygotowawczy, to znaczy listopad i grudzień, to były jedyne miesiące, gdy mogłam być na lekcjach i nie uczyć się sama z podręczników. Teraz sytuacja się trochę zmieniła, bo skończyłam naukę, ale zobaczymy, jakie będą plany. Sądzę, że warto będzie wyjechać podczas okresu przygotowawczego w jakieś ciepłe miejsce ze względu na to, że trenowanie w grudniu w śniegu nie jest dobrym pomysłem.