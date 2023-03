Iga Świątek wciąż przeziębiona, ale z występu w turnieju WTA w Indian Wells nie rezygnuje

Jej popołudniowy trening zapełnił trybuny kortu treningowego. W przerwach Świątek wymieniała uwagi z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, uzupełniała płyny, ale także kichała, czyściła nos i kaszlała, co oznacza, że do końca nie wyleczyła infekcji.

Wydaje się jednak, że w Kalifornii szybko wróci do pełni zdrowia. Jak określają zawodnicy, pogoda jest idealna do gry - w dzień temperatura waha się od 20 do 25 stopni Celsjusza i jest lekki wiatr. Jednak po zachodzie słońca temperatura spada do 10 stopni.

Lekkie przeziębienie nie przeszkodziło Polce w spotkaniu z kibicami. Dzień wcześniej pozowała do zdjęć z dwójką fanów, którzy zaręczyli się podczas jej treningu. W poniedziałek natomiast przez kilka minut rozdawała autografy i pozowała do wspólnych fotografii.