Iga Świątek zadaje kłam plotkom o rzekomym konflikcie z trenerem

Iga Świątek stoczyła kolejny kapitalny pojedynek, poziom pierwszego seta (zakończonego trwającym 23 minuty tie-breakiem!) komentatorzy tenisa określili jako kosmiczny. Dramaturgia spotkania, którego stawką był awans do ćwierćfinału US Open, sprawił, że nerwy i Polki, i Szwajcarki zostały wystawione na ciężką próbę.

Zwycięsko z morderczego tie-breaka wyszła Bencic i to miało swoje konsekwencje w sferze psychologicznej. Świątek w drugim secie znalazła się pod ścianą i coraz bardziej zaczęło zaglądać jej w oczy widmo porażki. To wtedy ekspresyjnie krzyknęła w kierunku swojego teamu "Przestań!". Obok Piotra Sierzputowskiego na trybunach siedziała psycholog Daria Abramowicz i w przerwie między gemami oboje starali się wesprzeć swoją podopieczną, wysyłając na drugą stronę kortu pozytywne sygnały. Skąd więc tak gwałtowna reakcja tenisistki?

– To był sposób na zaprzestanie szukania pomocy z boksu i próba skoncentrowania się na tym, co działo się na korcie – opowiadała. – Wiem, że gram solidniej, jak nie patrzę w tamtą stronę i wysyłam wyłącznie pozytywną energię. Tak, przydarzyły mi się okrzyki w tym meczu. „Przestań” to była odpowiedź - bardzo pochopna - na to, że mój team mnie motywował. Oczekiwałam, że zamiast samej motywacji dadzą mi sposób na rozwiązanie problemów. Ale na tym turnieju nie ma coachingu, więc wpadłam w taki trochę głupi schemat, w którym tego oczekiwałam, a przecież nie mogłam tego dostać. Było to więc skierowane trochę do nich, trochę do siebie.