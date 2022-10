Iga Świątek zagra w tym tygodniu tuż za polską granicą. Liczy na dużą frekwencję w Ostrawie swoich fanów

- Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców do wspierania mnie z trybun, na których panuje niesamowita atmosfera - powiedziała Świątek podczas konferencji prasowej w Warszawie przed wyjazdem do Czech. - Przed rokiem chyba osiemdziesiąt procent miejsc w hali zajęli polscy kibice, którzy sprawili mi wiele radości swoim dopingiem. Zaraz po Ostrawie lecę na turniej do San Diego, gdzie zagram na jet lagu (zmęczenie spowodowane różnicą czasu - przyp.), ale tym pozytywnym, bo z podróży ze wschodu na zachód, ale jednak będzie to dla mnie zupełnie nowe i ciekawe doświadczenie.



Świątek, która przyleciała do Polski z Nowego Jorku, gdzie wygrała trzeci w karierze turniej Wielkiego Szlema (po dwóch w Paryżu), była pytana przez dziennikarzy o ulubione miasto spośród tych, które goszczą imprezy najwyższej rangi w tenisie.

- Myślę, że najbardziej pasuje mi Melbourne, chociaż mimo wszystko jest za daleko od Europy. Ale o Melbourne powiedziałabym, że jest najpiękniejszym z tych miast. Jest bardzo nowoczesne, ale ma też dużo zabytków, to taki właśnie mikst. Jest bardzo czyste, jest tam dużo zieleni. Także Melbourne mi się bardzo podoba, ale mimo wszystko jakbym miała spędzać w podróży do Polski tyle czasu, to chyba nie dałabym rady – mówi Świątek.