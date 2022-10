Iga Świątek - Zheng Qinwen. Mecz turnieju WTA w San Diego przerwany z powodu deszczu [WYNIK NA ŻYWO]

W San Diego Świątek nie miała szczęścia do pogody

Tenisistki rozegrały jedną akcję i... mecz został przerwany przy stanie 15:0 dla Świątek w I gemie. Nie było wiadomo, czy zostanie dokończony, organizatorzy zwlekali z podjęciem decyzji. Ostatecznie po ok. pół godziny czekania zawodniczki wróciły na kort.

Iga Świątek wygrała pierwszego sezonu meczu z Zheng Qinwen

Po czterech gemach było 2:2. W piątym wreszcie pojawiły się większe emocje. Przed szansą na przełamanie rywalki stanęła Świątek (40;30), ale Chinka ostatecznie obroniła gema przy swoim podaniu. Co więcej, wkrótce to zawodniczka z Azji mogła wygrać przy serwisie rywalki (na 3:5), ale mając przewagę, spudłowała. A po chwili nasza tenisistka doprowadziła do stanu 4:4 w gemach.