Igi Świątek w pięknej sesji zdjęciowej po triumfie w Nowym Jorku. Puchar US Open wypełniony... teramisu [GALERIA] Krzysztof Kawa

Iga Świątek zachwyca nie tylko na korcie. Po triumfie w US Open polska tenisistka wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, pozując w ciemnej kreacji ze świeżo zdobytym trofeum. W galerii prosto z Nowego Jorku, którą dla Was przygotowaliśmy, są także ujęcia z ceremonii dekoracji 21-latki, w tym z całym jej sztabem oraz z konferencji prasowej, podczas której Polka, podnosząc pokrywkę pucharu, znalazła w środku... jej ulubiony włoski deser teramisu. To była niespodzianka przygotowana przez organizatorów turnieju. Koniecznie zobaczcie minę Igi!