Igołomia-Wawrzeńczyce. Mieszkańcy są przeciwni rozbudowie drogi krajowej nr 79. Będą protestować, bo nie chcą mieszkać w tunelach.

- Już teraz krajówka przebiega blisko zabudowań, a gdy zostanie poszerzony pas drogowy, jeszcze bardziej przybliży się do domów. Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa obwodnicy, pod którą mamy teren zarezerwowany od 30 lat – mówi Józef Rysak, wójt gminy. Uważa, że po modernizacji poprawi się bezpieczeństwo pieszych, gdyż planowana jest budowa chodników po drugiej stronie drogi przy najbardziej zurbanizowanych miejscach. Także powstaną ciągi rowerowe i system odprowadzania wód do Wisły, choć proponowane rozwiązania nie gwarantują tego na całej długości drogi.

Do 2024 roku ma być gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, a inwestycja ma ruszyć w 2027 roku. Jednak mieszkańcy wcale się z tego nie cieszą, a wręcz przeciwnie - złoszczą się. Podkreślają, że rozbudowa wcale nie zmniejszy natężenia ruchu, a jeszcze go spotęguje. A zapowiadane ekrany uwięzią mieszkańców.

To jedyne plusy tej inwestycji. Natomiast minusów jest bardzo dużo. - W inwestycji projektanci przewidują wyburzenia domów i poszerzenia pasa drogowego. Oznacza to, że wejdą w działki mieszkańców, w ogrodzenia. Będzie wiele problemów, na przykład z wyznaczeniem granic własności i rujnowania ogrodzeń. Boimy się, że decyzja już zapadła na wyższym szczeblu i protesty mieszkańców zdadzą się na nic – obawia się Zuzanna Stawinoga, sołtys Igołomi.

Wójt Rysak ma nadzieję, że z poparciem mieszkańców uda się mu przekonać szefów GDDKiA do zmiany planów i zamiast rozbudowy krajówki, podjęcia decyzji o budowie obwodnicy. Taki wniosek już dawno złożył u zarządcy drogi. Kilkunastometrowy pas o szerokości 50 metrów pod obwodnicę jest zarezerwowany w planie zagospodarowania przestrzennego. Właściciele nie mogą z niego korzystać, np. budować domów, bo jest zamrożony, a nikt nie mówi o wykupie działek. To najlepszy, bezkonfliktowy teren pod budowę drogi omijającej zabudowaną część gminy.

(-) Józef Rysak

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Wszystkie materiały i propozycje wariantów przebudowy skrzyżowań dostępne są już na stronach internetowych. Wypełnione przez mieszkańców ankiety przesyłane będą elektronicznie - informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

DK79 od granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego do Krakowa, o długości ok. 39 km, na potrzeby rozbudowy podzielona została na trzy odcinki. Przebiegają one przez gminy: odcinek I Koszyce (dł. 15,63 km), odcinek II Nowe Brzesko

(10,88 km) oraz odcinek III Igołomia-Wawrzeńczyce (12,25 km). W dniach od 30 kwietnia 2020 r. do 21 maja 2020 r. elektroniczne konsultacje społeczne będą się odbywać dla odcinków I oraz III czyli dla mieszkańców gmin: Koszyce oraz Igołomia-Wawrzeńczyce.

Konsultacje społeczne dla odcinka II odbędą się w późniejszym terminie.

Zakres rozbudowy DK79 obejmuje:

- dostosowanie drogi do parametrów obciążenia nawierzchni 115 kN/oś,

- poszerzenie jezdni, przebudowę konstrukcji poboczy i korektę łuków poziomych i pionowych,

- przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących, ew. przebudowa skrzyżowania na typu rondo),

- poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę zabezpieczeń akustycznych w miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu a w pozostałych miejscach pozostawienia miejsca pod ekrany,

- przebudowę istniejących przepustów i mostów oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych,

- budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska,

- rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją i budowę kanału technologicznego,

- zabezpieczenia skarp drogi przed ruchami osuwiskowymi,

- rozbudowę istniejących urządzeń telematyki drogowej (m.in. monitoringu wizyjnego, meteorologicznego oraz sterowania ruchem).

Umowy z wykonawcami na przygotowanie koncepcji programowej, uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem zgody na realizację przebudowy drogi podpisane zostały w lecie 2019 r. Według planów ten etap prac ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2024