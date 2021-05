Igołomia-Wawrzeńczyce. W całej gminie płynie już woda z sieci. Wodociąg gotowy, teraz czekają na kanalizację

Będzie nowa droga między gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia. Ma kosztować prawie 17 mln zł. Powiat otrzymał na nią dotację

Droga łącząca dwie gminy Jerzmanowice-Przegina i Sułoszowa może być gotowa w połowie 2023 roku. Mieszkańcy oraz część samorządowców długo czekali na wykonanie tej inwestycji. To będzie nowy trakt powiatowy, który po wielu latach blokowania doczekał się realizacji. Powiat krakowski we współpracy z gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia chcą realizować inwestycję. Został wybrany wykonawca i podpisana z nim umowa. Firma zobowiązała się do realizacji zadania za 16 mln 997 tys. zł.