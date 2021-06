Igołomia-Wawrzeńczyce. Wielkie straty po gradobiciu. Plony uszkodzone na polach obejmujących prawie 1400 hektarów

Gminni urzędnicy z Wawrzeńczyc przygotowali zbiorcze zestawienie o stratach na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, w piątek 18 czerwca 2021 roku zostało ono wysłane do Urzędu Wojewódzkiego. Co jest niezbędne do uruchomienia programu odszkodowań.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odszkodowania od rolników pokrzywdzonych gradobiciem. Zbiorcze zestawienie obejmuje wnioski od właścicieli 232 gospodarstw, w których grad zniszczył plony. Łącznie jest to prawie 1400 hektarów zniszczonych upraw - mówi Józef Rysak, wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Szef gminy zaznacza, że dane o uszkodzeniach teraz trafią do komisji wojewódzkiej, która będzie weryfikowała szkody. Planuje się, że komisja, ma działać w pięciu grupach i odwiedzi poszkodowane gospodarstwa w ciągu trzech dni od 28 do 30 czerwca. Wójt Józef Rysak wnioskował do wojewody i premiera o uruchomienia pomocy dla rolników, którzy stracili to, co przez wiele miesięcy wypracowali.