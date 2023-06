Igrzyska Europejskie 2023. Aleksander Kitewski i Sylwia Szczerbińska ze srebrnym medalem w mikście w sprincie kajakowym

Mikst C-2 popłynął po srebro w IE

Z przodu finiszowali Hiszpanie, a po przekroczeniu linii mety przez pozostałych trzeba było poczekać na analizę fotofiniszu. Okazało się, że w tej grupie to Polacy są najlepsi, mogli cieszyć się ze zdobycia srebrnego medalu.

Na piąty medal kajakowych zmagań w IE trzeba było długo czekać - do ostatniego sobotniego finału, zamykającego całość igrzysk olimpijskich. W C-2 na 200 m Aleksander Kitewski (brązowy medalista z męskiej dwójki) i Sylwia Szczerbińska od początku wyścigu byli w czołówce.

Głazunow i Korsak tuż za podium igrzysk europejskich

Wcześniej, w pierwszym rzucie finałów, najbliżej podium był Wiktor Głazunow. W C-1 na 500 m zajął 4. lokatę, do medalu brakło mu 0,216 s. Ta konkurencja nie jest jego specjalnością, zazwyczaj rywalizuje w dwójce i czwórce, także na 1000 m. W jedynce choć uzyskał najlepszy czas w karierze, to nie zdobył medalu IE.

Dobry wynik zanotował Przemysław Korsak w K-1 na 500 m. Płynął na "trudnym" pierwszym torze, zajął 4. pozycję (do podium brakło mu jednak prawie pół sekundy, a do zwycięzcy ponad 2 s). Złoto zdobył Węgier Adam Varga, który zdeklasował rywali. Już na półmetku miał wyraźną przewagę, ostatecznie finiszował 1,146 s przed konkurencją, to deklasacja.

W K-1 kobiet na 500 m 6. lokatę wywalczyła Katarzyna Kołodziejczyk.

Igrzyska zakończył się wspomnianymi finałami mikstów. W pierwszym, K-2 na 500 m, Polacy (Katarzyna Kołodziejczyk i Jakub Stepun) nie odegrali większej roli, zajęli 7. miejsce.