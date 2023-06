Igrzyska Europejskie 2023 coraz bliżej. Flaga igrzysk jest już w Myślenicach

Przekazując replikę flagi Maciej Kurp podkreślił, że będzie ona widocznym dla wszystkich symbolem współpracy miasta z komitetem organizacyjnym i tego, że Myślenice stały się ważną częścią wielkiego wydarzenia, jakim będą igrzyska europejskie.

Miejmy wszyscy świadomość, ze dzięki temu miasto Myślenice wpisze się w sposób trwały w historię ruchu olimpijskiego – mówił obecny przy tym marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

To właśnie marszałek przywiózł z Olimpii do Krakowa flagę olimpijską.

W Myślenicach przypomniał on sięgającą czasów starożytnych historię ruchu olimpijskiego i jego najważniejsze wartości i zasady, w tym tę, że na czas sportowej rywalizacji przerywano trwające konflikty i wojny. Nawiązał przy tym do tego, co dzieje się obecnie za wschodnią granicą Polski.