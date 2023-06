Igrzyska Europejskie 2023. Dawid Kubacki widzi postęp w swoich skokach i na Wielkiej Krokwi chce powalczyć o dobry wynik

Kubacki wrócił na skocznię bez większych emocji

Zmiana programu IE w skokach na igelicie w Zakopanem wymuszona była niekorzystnymi warunkami wietrznymi. Konkurs mężczyzn na Średniej Krokwi przełożono ze środy na czwartek rano (29.06), a później tego dnia przeprowadzono zawody drużyn mieszanych.

W pierwszym występie Kubacki zajął 10. miejsce, awansując w drugiej serii z 15. pozycji (uzyskał 95,5 i 101,5 m). Nie kryje, że liczył na lepszy wynik.

- Jeśli chodzi o emocje, to raczej były stonowane. Myślę, że podszedłem do tego startu jak do każdego innego - trzeba zrobić swoje i pokazać to, na co mnie w danej chwili stać - mówił Kubacki. - Trochę szkoda, że się nie udało, bo wydaje mi się, że miałem możliwości na lepsze skoki, czułem to po ostatnich treningach. Nogi nie do końca chciałby współpracować. Były przymęczone, brakowało tej energii z progu, przez to technika nie była idealna, brakowało też prędkości na dole, żeby te kilka metrów dalej odlecieć. W obu seriach można było dalej skoczyć, inni to pokazali.