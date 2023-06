Igrzyska Europejskie 2023. Kajakarka Adrianna Kąkol walczy o złoto w rodzinnych stronach

Kajakowa czwórka kobiet już ma w dorobku złote medale

- Na początku sezonu potrzebowałyśmy trochę czasu, aby się rozpędzić. Przygotowania były bardzo udane, więc jesteśmy dobrze nastawione. Z tym, że naszym głównym celem są kwalifikacje olimpijskie na mistrzostwach świata, dopiero w sierpniu. Igrzyska Europejskie traktujemy jako drogę do tego celu - mówiła Adrianna Kąkol. - Miałyśmy starty w Pucharze Świata, na pierwszym był trochę zmieniony skład. Na drugim startowałyśmy już w aktualnym, byłyśmy pierwsze. To napawa nas optymizmem. Treningów było dużo, w tym specjalistycznych, ze startami. Mamy wszystko wypracowane.

Adrianna Kąkol w IE 2023 wystąpi w rodzinnych stronach

Dla Kąkol Igrzyska Europejskie te wyjątkowa impreza. Nie tylko blisko Krakowa, gdzie zaczęła przygodę z kajakami, ale i na zalewie przy miejscowości Cholerzyn (gmina Liszki), skąd pochodzi. To wyjątkowa w karierze szansa, by w tak dużej imprezie zaprezentować się "u siebie".

A jak ocenia tymczasowy tor? - Jesteśmy przyzwyczajone do pływania po akwenach, które mają "cięższą" wodę, są mniej głębokie. To powinno działać na naszą korzyść - dodaje.

Grzegorz Kotowicz: Zdobędziemy kilka medali

W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Monachium Polska zdobyła 12 medali, w tym 4 złote. Trzy z nich były udziałem Anny Puławskiej (w jedynce, dwójce i czwórce). Teraz aż tyle trofeów pewnie nie będzie, bo program IE (ME) w Krakowie jest okrojony (nie ma rywalizacji na 1000 m), ale wypada liczyć, że nasi zawodnicy dostarczą wielu chwil radości.

- To jest sport, wiadomo, że każdy walczy do końca i może być wiele niespodzianek. Myślę jednak, że jak co roku zdobędziemy kilka medali - bo kilkanaście chyba nie damy rady, gdyż jest mniej konkurencji - ocenił Grzegorz Kotowicz, prezes PZKaj., były zawodnik, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (Barcelona 1992 i Sydney 2000). - W naszej kadrze były kwalifikacje do tych zawodów, mamy komplet. Uważam, że wszystkie grupy szkoleniowe, kajakarze i kanadyjkarze, mają szanse medalowe. W tym roku na Pucharach Świata już zdobywaliśmy złoto. Na pewno czwórka kobiet jest faworytem.