Igrzyska Europejskie 2023. Kajakarze górscy w Krakowie powalczą także o laury w ME i przepustki olimpijskie

Przez IE w Krakowie można trafić na igrzyska w Paryżu

Nasi reprezentanci w slalomie poprzednio mieli komplet czterech miejsc na IO, we wszystkich konkurencjach. Teraz powinno być podobnie. Trzeba zaznaczyć, że miejsce dla danego kraju jest tylko jedno. Większość naszych kadrowiczów nie pojedzie więc do Paryża.

Regaty w Krakowie będą w randze mistrzostw Europy i będzie można uzyskać na nich kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu (dla kraju, jedną w każdej konkurencji). Z tym, że nie od razu, bo ewentualnie przepustki będą "zamrożone". Główną eliminacją w slalomie są późniejsze mistrzostwa świata w Londynie (19-24 września). Stawka olimpijska zostanie następnie uzupełniona o inne reprezentacje, które tam nie wywalczą dobrego miejsca, właśnie na podstawie wyników z toru Kolna. To wyjątkowa sytuacja, w poprzednich latach najpierw były kwalifikacje na MŚ, a dopiero później, tuż przed igrzyskami, przeprowadzano dodatkowe eliminacje na ME.

W konkurencji K-1 kobiet o przepustkę walczyć będzie Natalia Pacierpnik. Zawodniczka KKK Kraków ma duże doświadczenie, startowała na igrzyskach olimpijskich w Londynie 2012 i Rio de Janeiro 2016. Zajęła odpowiednio 7. i 11. miejsce, a blisko ogromnego sukcesu była w brytyjskiej stolicy. Prowadziła po pierwszym w przejeździe, drugi jej nie wyszedł.

- Wcześniej nie spodziewałem się, że mogę pojechać na igrzyska. Start w Londynie to było coś niesamowitego. Atmosfera, wszystko to, co się tam działo, jest nie do opisania. Była szansa na medal, niestety, trochę presja mnie zjadła i nie utrzymałam dobrej pozycji - wspomina.