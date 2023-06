Igrzyska Europejskie 2023. Ostatni dzień finałów w sprincie kajakowym. Będzie medal dla Polski?

Głazunow i Korsak tuż za podium igrzysk europejskich

W pierwszym rzucie finałów najbliżej podium był Wiktor Głazunow. W C-1 na 500 m zajął 4. lokatę, do medalu brakło mu 0,216 s. Ta konkurencja nie jest jego specjalnością, zazwyczaj rywalizuje w dwójce i czwórce, także na 1000 m. W jedynce choć uzyskał najlepszy czas w karierze, to nie zdobył medalu IE.

- Spodziewałem się, że będzie ciężko z wicemistrzem i mistrzem świata, ci pięćsetkarze naprawdę bardzo szybko pływają - mówił Głazunow przed kamera TVP. - Przykro mi było, gdy wpadłem czwarty na metę. Na końcu już mnie totalnie "ścięło", ledwie wiosłowałem, dałem z siebie wszystko. Czwarte miejsce nie jest najgorsze, lepsze niż ósme, ale niedosyt jest.

Dobry wynik zanotował Przemysław Korsak w K-1 na 500 m. Płynął na "trudnym" pierwszym torze, zajął 4. pozycję (do podium brakło mu jednak prawie pół sekundy, a do zwycięzcy ponad 2 s). Złoto zdobył Węgier Adam Varga, który zdeklasował rywali. Już na półmetku miał wyraźną przewagę, ostatecznie finiszował 1,146 s przed konkurencją, to deklasacja.