Igrzyska Europejskie 2023. Oto medale, o które będą walczyć sportowcy. Prezentacja odbyła się w Kopalni Soli Wieliczka

Medale Igrzysk Europejskich 2023 125 metrów pod ziemią

Materiały do produkcji krążków pochodzą z recyklingu, m.in. ze sprzętów elektronicznych czy nieużywanej biżuterii. Projekt jest nowoczesny, ale nawiązuje też do tradycji. Ptak nawiązuje nie tylko do godła Polski, ale również Krakowa – gospodarza Igrzysk Europejskich. Symbolika orła zawiera najważniejsze założenia wartości olimpijskich – siły, nadziei, przywództwa i zwycięstwa, inspiracji i odwagi. Odwołanie do gołębia odnosi się do ponadczasowych idei pokoju i szacunku Umieszczone na awersie medalu ptaki nawiązują nie tylko do trzeciej edycji Igrzysk, ale również do stada. Symbolizują równość, przyjaźń i zaufanie.

Prezentacja odbyła się 125 m pod ziemią, w komorze Stanisława Staszica wielickiej kopalni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz samorządowych i podmiotów zaangażowanych w organizację IE.