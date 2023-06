Igrzyska Europejskie 2023. Piotr Żyła w przeciętnej dyspozycji sportowej, ale w najwyższej medialnej

Żyła na IE w Zakopanem jeden skok miał bardzo dobry

Na pytanie, jak ocenia swoją formę na tak wczesnym etapie przygotowań, odparł w swoim stylu. - Właśnie brzuch mi się nie mieści, ale przynajmniej się opaliłem, specjalnie to zrobiłem, żeby tu się dobrze zaprezentować - śmiał się Żyła. - Wersja letnia, nawet bardzo letnia. Te skoki nie do końca były udane, szczególnie pierwszy, nie byłem odpowiednio obudzony. Za wcześniej się odbiłem.

Po sezonie Żyła chodził na tenisa i do... baru

- Fizyczne dobrze się czuje, poza tym balastem, ale on jest do zrzucenia na zimę, taki jest plan. Jest tak z pięć kilogramów za dużo. Musiałem przybrać maksymalnie dużo wagi, żeby było z czego zbijać - śmiał się Żyła. -. Po sezonie po tygodniu, półtora odpoczynku już mnie trochę nosiło, ale nie w stronę skoków, bardziej na tenisa, coś innego porobić. Czasem do baru (śmiech). Nie no, żartuję. Nie żartuję (śmiech).

Co sądzi o Igrzyskach Europejskich? Skoki w tej imprezie, w letnim wydaniu, są po raz pierwszy. - Organizacyjnie jest spoko. Liczyłem, że będzie to tak bardziej jak mistrzostwa Polski, a tu taka wyższa ranga jest - śmiał się.