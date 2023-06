Igrzyska Europejskie 2023. Polscy skoczkowie narciarscy bez medalu w pierwszym konkursie. Złoto zdobył Daniel Tschofenig

Zmagania przełożono na czwartkowy poranek, na 9:30. Wczesna pora chyba nie posłużyła Polakom. W serii próbnej (jeszcze godzinę wcześniej) najlepiej spisał się a Żyła, który jako jedyny znalazł się w "10" - 7. wynik (dzień wcześniej przed konkursem był 3., a Dawid Kubacki 4.). Pierwsza punktowana seria zaskoczyła wynikami Polaków, nie były tak dobre, jak się spodziewano. Najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się najmłodszy w grupie Kacper Juroszek, zajmował 13. miejsce. O dwa "oczka" niżej plasowali się wspólnie Żyła i Kubacki, Stoch był dopiero 27., a Aleksander Zniszczoł nie załapał się do drugiej serii.

Ten konkurs miał się odbyć we wtorkowy wieczór, ale wówczas przeszkodziła pogoda, przede wszystkim - mocny, zmienny wiatr. Odwołano serie próbną, a główne zawody przerwano w trakcie pierwszej serii, gdy na górze pozostało kilkunastu skoczków.

Na prowadzeniu był Daniel Tschofenig, który wcześniej w IE też prezentował dobre skoki. O sporą niespodziankę postarał się na tym etapie Fatih Arda Icpioglu. Turek najpierw wygrał serię próbną (102,5 m), a w pierwszej konkursowej też poleciał daleko i był 6. W drugiej serii skoczek znad Bosforu jednak nie potrzymał dobrej serii, ostatecznie skończył zmagania na 11. pozycji.

Wyprzedziło go dwóch Polaków, którzy wskoczyli do czołowej "10". Świetny skok (106,5 m) oddał Żyła, a kolejni rywale nie potrafili mu dorównać. Kibicom (których na trybunach Średniej Krokwi było - jak na zawody w skokach - mało, tylko kilkuset) pewnie przypomniały się zimowe mistrzostwa świata, kiedy to Żyła na półmetku był 13., a potem pofrunął po złoto. W igrzyskach europejskich tak się jednak nie stało, nasz zawodnik awansował w rankingu, ale "tylko" na 7. pozycję. Na 10. ostatecznie wylądował Kubacki. Poprawił się też Stoch (o 5 "oczek" - 22.), a znaczy spadek zanotował Juroszek (z 13. na 27.),