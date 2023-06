Igrzyska Europejskie 2023. Polska piąta w konkursie drużyn mieszanych w skokach narciarskich. Najlepszy mikst ma Austria

Wyniki skoków narciarskich na igrzyskach europejskich nie zaskoczyły

Piąte miejsce Polski to wynik na miarę możliwości. Otwierająca konkurs w naszym zespole Twardosz oddała swój najdalszy skok podczas IE. Polska była wtedy 5., ze sporą stratą do 4. Niemców (20 pkt) i jeszcze większą do liderującej Słowenii (35 pkt).

Do popołudniowych zmagań w mikście na Średniej Krokwi przystąpiło 10 reprezentacji. Naszą ekipę reprezentowali, kolejno: Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Nicole Konderla oraz Piotr Żyła. Polacy nie byli wymieniani w gronie kandydatów do podium. Nasze panie odstają od światowej czołówki, a panowie w rozegranym wcześniej tego dnia (rano) konkursie indywidualnym furory nie zrobili (Żyła był 7., Kubacki 10.). Patrząc na wyniki konkursu męskiego i żeńskiego, faworytami byli Austriacy (zdobyli w nich 4 medale, w tym oba złote, wszyscy skaczący w mikście stali już na podium IE). I nie zawiedli swoich kibiców.

Kubacki po skoku na 101,5 m pozycji nie poprawił, ale zmniejszył dystans do najlepszych. Czwarci w zestawieniu Niemcy wyprzedzali nas o 11 pkt, do podium - na 3. miejsce spadła Słowenia - było to tylko12,7 pkt. Liderem została Austria. Potem Konderla zrobiła swoje, 90 m pozwoliło Polsce zachować na tym etapie 5. lokatę, choć strata do czołówki wzrosła (21,2 pkt do 4. Niemców).

A po kolejnej grupie zrobiło się ciekawie. Duże problemy w locie i przy lądowaniu miał Philipp Raimund, straciło sporo na notach za styl. Żyła (aż 105,5 m!) przybliżył nas do Niemców na 2 pkt! Dystans do podium wynosił 31 "oczek"; na prowadzeniu byli Austriacy.