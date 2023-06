Igrzyska Europejskie 2023. Tenisista Jerzy Janowicz próbuje swoich sił w innej dyscyplinie. W IE w Krakowie powalczy w padlu

Jerzy Janowicz znany jest kibicom przede wszystkim z osiągnięć w tenisie ziemnym. Podczas ruszających w Krakowie Igrzysk Europejskich będzie reprezentować Polskę w padlu.

Janowicz: Łatwiej wejść z tenisa do padla niż odwrotnie

Padel to - w uproszczeniu - połączenie tenisa i squasha. Dwuosobowe drużyny (deble lub miksty) grają ma małym korcie (20x10 m) z siatką na środku, otoczonym ścianami (przezroczyste tworzywo i metalowa siatka, wysokość 4 m), od których odbijać można piłkę (jest podobna do tenisowej, ale mniej sprężysta). Gra jest bardzo dynamiczna, zagrania często są "nietypowe", w zależności od sytuacji. Piłkę można odbijać... na wszystkie strony, na przykład od ściany z tyłu, byle tylko przeleciała na drugą stronę i trafiła tam w kort. Z tenisa została taka sama punktacja, ale rozgrywka i technika gry, są inne. Np. serwis (choć też po skosie) zaczyna się od upuszczenia piłki na ziemię i dopiero po tym wprowadzenia jej do gry. Inny jest też sprzęt. Rakiety znacząco się różną - są całe z tworzywa, z kilkudziesięcioma dziurami (o średnicy powyżej centymetra) na powierzchni odbijającej.

- Technika uderzeń jest totalnie odmienna, są pochodne, ale tak czy siak to odmienne sporty. Na pewno łatwiej jest wejść z tenisa do padla niż odwrotnie - przyznał Janowicz.

Padel jest fajny, bo mniej... się biega

Na tenisowym korcie 33-letni obecnie zawodnik największe sukcesy odnosił dekadę temu (m.in. półfinał Wimbledonu i ćwierćfinał French Open w 2013 r.). Później miał problemy z kontuzjami i powrotem do formy. Jak mówi, z nową dyscypliną po raz pierwszy zetknął się w 2017 roku. - Miałem poważniejsze problemy ze zdrowiem i nie mogłem grać w tenisa, zacząłem delikatnie bawić się w padla. Tak zostało do dzisiaj. Na razie to jest taka przygoda. Może chwilowa, może nie, zobaczymy. Jest to dyscyplina sportu najbardziej zbliżona do tenisa, który raczej jest już, wydaje mi się, za mną. Dlatego się na to zdecydowałem. Udało się zakwalifikować na igrzyska europejskie, więc z tej przygody korzystam - powiedział Janowicz.

Na tle innych graczy wyróżnia się warunkami fizycznymi (ponad 2 m wzrostu), jest wyraźnie wyższy. A teoretycznie padel faworyzuje mniejszych, zwinniejszych. Dla Janowicza to nie problem. - Ja jestem większy zwinniejszy - odparł, swoim stylu, na taką sugestię. - Bardzo fajnie się w tym odnajduję, bo nie muszę tyle biegać (śmiech). Już nie ma po cztery asy w gemie, ale jest ok. Kort jest bardziej przyjazny dla organizmu, nie jest to aż tak bardzo wycieńczające, w moim przypadku to super.

Janowicz na IE 2023 w padla zagra w Krakowie

Padel to młoda dyscyplina. Przyjmuje się, że pierwszy kort do takiej gry powstał w 1969 roku w Meksyku; światowa federacja istnieje od 1991 r. W Polsce boom na nią zaczął się stosunkowo niedawno. Polską Federację Padla założono w 2017 r. Czy to rodzaj sportu z potencjałem na rozwój w naszym kraju, także wśród młodzieży?

- Jak najbardziej tak, w padlu jest dużo mniejszy próg wejścia - mówi Janowicz. - Niestety, tenis jest bardzo wymagającą dyscypliną. Gdybyśmy chcieli zachęcić amatorów, to początek jest bardzo niewdzięczny i trudny, a w padlu jest zdecydowanie bardziej przyjemny. Turniej w Krakowie (21-25 czerwca, eliminacje w Krakowskim Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów na al. Powstania Warszawskiego 6, półfinały i finały na Rynku Głównym) to także szansa dla mniej doświadczonym zawodników, a na pewno cenna nauka. Janowicz zresztą nie kryje, że nie jest wśród faworytów. - Ja na razie raczkuję w tym sporcie. Może całkiem nieźle radzę sobie na tym korcie, ale korzystam przede wszystkim ze swoich atutów tenisowych. Te padlowe dopiero się rodzą - mówi. - 5 lipca wyjeżdżam na obóz przygotowawczy do Alicante, potem prawdopodobnie na dwa miesiące do Madrytu (w Hiszpanii padel jest bardzo popularną, stamtąd są najlepsi zawodnicy świata - przyp.). Staram się obyć czysto padlowo. Możliwości mam całkiem niezłe, zobaczymy, co z tego wyjdzie.

W Igrzyskach Europejskich reprezentacja Polski zagra w składzie:

Debel mężczyzn Jerzy Janowicz/Marcin Maszczyk

Mateusz Lipiński/Maciej Naduk Debel kobiet: Roksana Łukasiak/Barbara Maciocha

Zofia Piórkowska/Aleksandra Rosolska Mikst Rosolska/Janowicz

