Igrzyska Europejskie 2023. Trener kadry skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler: Dawid Kubacki zasłużył na sukces

Kubacki w igrzyskach europejskich pokazał, na co go stać

- Już mówiłem, że dwa tygodnie temu na zgrupowaniu Dawid skakał bardzo dobrze. We wcześniejszym konkursie na skoczni normalnej nie udało mu się tego pokazać. Teraz udowodnił, na co go stać. Biorąc po uwagę jego sprawy rodzinne w ostatnich miesiącach (żona Marta trafiła do szpitala z problemami kardiologicznymi - przyp.), to niesamowite, że potrafił ogarnąć sytuację w domu i wrócić do treningów. Jest wspaniałym sportowcem, zasłużył na ten sukces - powiedział Thurnbichler. - Ciągle jest w dobrej dyspozycji fizycznej, może utrzymać poziom z poprzedniego sezonu. Nigdy nie wiadomo, co będzie w zimie, ale on i my postaramy się, by było dobrze. Oczywiście potrzeba jeszcze trochę szczęścia.

Na tak świetny rezultat polska ekipa skoczków musiała czekać do ostatniego konkursu zawodów w Zakopanem. Po występie kobiet i mikstu drużynowego nie spodziewano się wiele, ale wyniki wcześniejszych zmagań panów na skoczni normalnej - 7. był Piotr Żyła, 10. Kubacki - przyjęte zostały z niedosytem. Czy przed finałem dało się zauważyć presję związaną z oczekiwaniami medalu?