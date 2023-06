Igrzyska Europejskie 2023. W turnieju bokserskim Szeremeta, Wójcik i Rok awansowały do ćwierćfinału. Iwanow odpadł

Swoją drugą walkę w Nowym Targu wygrała Natalia Rok. W 1/8 finału kategorii 50 kg pokonał Niemkę Maxi Carinę Kloetzter decyzją sędziów (4:1). Następny pojedynek będzie dla Polki ogromnym wyzwaniem, w środę stanie naprzeciw Turczynki Buse Naz Cakiroglu, wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio i ubiegłorocznej złotej medalistki ME i MŚ.

Debiutująca w zawodach tej rangi Julia Szeremeta w 1/8 finału wagi 59 kg okazała się lepsza (4:1) od Finki Vilmy Vitanen. W środowym ćwierćfinale powalczy z doświadczoną, 33-letnią Bułgarką Swietłaną Stanewą, brązową medalistką MŚ 2023 i wicemistrzynią Europy 2022.

Elżbieta Wójcik w kategorii 75 kg zmierzyła się z Anastazją Czernokolenko. Walczyły ze sobą w półfinale ubiegłorocznych ME w Budvie, wówczas wygrała Polka. Teraz w 1/8 finału było tak samo, nasza zawodniczka zwyciężyła po jednogłośnej decyzji sędziów (5:0) i jest już w ćwierćfinale. W nim skrzyżuje rękawice z Busrą Isildar z Turcji (to 5. zawodniczka ubiegłorocznych ME i MŚ).