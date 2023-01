Igrzyska Europejskie 2023. Zbigniew Miązek: Liczymy, że nasi kajakarze powalczą w Krakowie o medale [ROZMOWA]

Jak dużym wyzwaniem dla Krakowa i ośrodka Kolna jest organizacja konkurencji kajakowych w ramach Igrzysk Europejskich?

Kajakarstwo slalomowe to dyscyplina, która w Krakowie jest dobrze znana. Cieszymy się, że jest w programie Igrzysk Europejskich i nie mamy żadnych obaw o organizację, bo Kolna będzie gościła mistrzostwa Europy już po raz trzeci, zarazem po raz drugi w powiązaniu z kwalifikacjami olimpijskimi.

Czy to będą bezpośrednie kwalifikacje do igrzysk w Paryżu?

Nie, tylko pośrednie, ale ściśle powiązane z tym, co będzie się działo rok później na mistrzostwach świata w Londynie. Będziemy czekać na wyniki tych zawodów, bo te osady europejskie, które nie wywalczą w Anglii bezpośredniej kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, będą mogły pojechać do Paryża dzięki wysokiemu miejscu zajętemu w Krakowie. Znaczenie rezultatów uzyskanych na torze Kolna, niezależnie od przyznanych medali, zostanie więc po części odłożone w czasie. Być może także dla reprezentantów Polski.