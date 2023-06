Igrzyska Europejskie. Kamil Stoch szuka sposobu, by przestać "krzywo" skakać

Stoch w igrzyskach europejskich ma problem z pozycją

W konkursie na skoczni normalnej (Średnia Krokiew), rozegranym ponownie w czwartek, 29 czerwca (środowe skoki zostały przerwane) Stoch po pierwszej serii był 27. W drugiej się poprawił, awansując na 22. pozycję, ale końcowy wynik i tak nie jest szczególnie satysfakcjonujący.

- Na razie nie czuję się na tyle dobrze, jeżeli chodzi o moje skoki pod względem technicznym, żeby tutaj puścić wszystko luźno i skupić się tylko na jednej rzeczy - mówił Stoch. - Próbuję łapać trochę więcej niż jedną rzecz, co też zawodzi, ale z drugiej strony - muszę tak robić, bo jestem na etapie budowania dyspozycji, stabilizacji technicznej. To, co mówię, jest trochę dziwne. Część dzisiaj udało mi się wykonać, pozycja była lepsza niż wczoraj, dojechałem do progu bardziej stabilnie. Zabrakło trochę dobrej energii z samych nóg i przez to w pierwszym skoku nie było wysokości. Drugi był lepszy pod tym względem, ale to jeszcze nie to.