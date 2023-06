Igrzyska Europejskie. Kolejne złota dla Polski w sprincie kajakowym. Naja i Puławska najlepsze w K-2, Borowska w C-1

Polki były faworytkami. Wygrały eliminacje K-2, a dzień wcześniej cieszyły się ze złota w K-4 na 500 m.

Finał dwójek rozpoczęły mocno, prowadziły od początku i 1. pozycję utrzymały do końca. Drugie były Dunki (strata 0,390 s), a a trzecie Węgierki (+1,586 s).

- Ciężka konkurencja, poziom jest wysoki. Cieszymy się, że obroniłyśmy tytuł (IE są także mistrzostwami Europy - przyp.) Chciałyśmy zostawić apetyt na przyszły rok - mówiła Naja przed kamera TVP Sport.

Puławska dodała: - Popłynęłyśmy "swój" wyścig od początku do końca, tak, jak planowałyśmy. Dopiero na mecie miało się okazać, co to daje. Dało nam złoty medal, obroniłyśmy tytuł.