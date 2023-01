Igrzyska Europejskie Kraków 2023. Skoki narciarskie w Zakopanem mają przyciągnąć kibiców i turystów

Uroczyste sygnowanie dokumentów odbyło się właśnie w zakopiańskim COS-ie, przy okazji zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Umowa dotyczy użyczenia organizatorom IE obiektów nie tylko sportowych (na zawody i treningi), ale też bazy noclegowej. Zaplanowane pomysły na ich wykorzystanie i dostosowanie do potrzeb można już więc wdrażać w życie.

- To kolejny z wielu kroków w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, by Igrzyska Europejskie zorganizować możliwie jak najlepiej - podkreślił na konferencji prasowej minister sportu Kamil Bortniczuk. - COS w Zakopanem to najbardziej "dopieszczony" ośrodek. Od 2016 roku zainwestowaliśmy tu ćwierć miliarda złotych na różne projekty - skocznie, trasy biegowe, trwającą budowę krytego toru lodowego.