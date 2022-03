Igrzyska paraolimpijskie Pekin 2022. Igor Sikorski: Chcę walczyć o medal, nawet o złoty [ROZMOWA]

Dla pana będzie to trzeci występ olimpijski. Jak pan wspomina poprzednie, w Soczi i Pjongczangu? Z tych drugich wrócił pan z brązowym medalem.

W Soczi debiutowałem na tak dużej imprezie, było to dla mnie ogromne przeżycie. Wówczas nie prezentowałem tak wysokiego poziomu jak teraz, wystartowałem dzięki „dzikiej karcie”. Dostałem szansę sprawdzić się na tle najlepszych na świecie, zebrać doświadczenie. Myślę, że był to całkiem niezły występ. Do Pjongczangu mogłem się przygotować już znacznie lepiej, jechałem tam z nastawieniem walki o medal, bo wcześniej udawało mi się nawiązywać wyrównaną walkę z czołówką podczas Pucharu Świata czy Pucharu Europy. Wiedziałem, że mogę rywalizować o miejsce na podium, osiągnąłem to. Ten brąz był moim ogromnym sukcesem. Teraz też chcę walczyć o medal, nawet o złoty. Na mistrzostwach świata (zaległych w 2021 r. - przyp.), które były w styczniu, zdobyłem srebro.