IGRZYSKA WIDZIANE Z POLSKI. Samotnie na Fudżi, czyli nasz kolejny romantyczny zryw [FELIETON]

Wprawdzie są komentatorzy, którzy mówią o wielkim pechu Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki, a w niedzielę Anny Plichty i Katarzyny Niewiadomej, ale dajmy spokój tym tanim wymówkom. Rywale i rywalki byli po prostu mocniejsi, lepiej przygotowani. Nam została duma z hartu ducha reprezentantów i reprezentantek ubranych w biało-czerwone stroje (ciemna zieleń z ceremonii otwarcia została w szafie), którzy wystąpili w roli reżyserów widowiska na światowym poziomie.

Oba olimpijskie wyścigi stały pod znakiem ucieczek, a przecież wybryki harcowników zawsze były solą kolarstwa. Miałem szczęście pobierać edukację w czasach, gdy największym wydarzeniem sportowym nad Wisłą był Wyścig Pokoju. Od lekcji matematyki wolałem wykłady telewizyjnych ekspertów cierpliwie tłumaczących, w oparciu o zasady fizyki, bezsens wczesnych zrywów w zderzeniu z dysponującym potężną, skumulowaną mocą nóg peletonem. Koniec końców romantyzm tych powstań i tak wygrywał z rozumem. Siedziałem przyklejony do ekranu z wypiekami na twarzy wciąż łudząc się, że akurat tym razem będzie inaczej. Że ten kozak (z niezrozumiałych względów kobietom ścigać się wtedy nie pozwalano), który tego dnia odważył się na skok do przodu, wbrew prawom natury samotnie dociągnie do mety.