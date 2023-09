II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Czas igrzysk w Zakopanem. Honorowe obywatelstwo i platynowy medal podczas Małopolskiej Gali Sportu

Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, podczas wieczornej Małopolskiej Gali Sportu, podkreślił, że II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem będzie wydarzeniem historycznym. Czy oznacza to, że Polska będzie kandydowała do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w Warszawie w 2036 roku? Przekonamy się o tym dzisiaj, 27 września. Pod Giewontem gościć maja bowiem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

- Prezydent Andrzej Duda przyjedzie do nas z bardzo ważnym przesłaniem. Obaj panowie będą mówili o rzeczach wielkich. Na miarę naszych ambicji, ale i możliwości. Jestem przekonany, że będą to wydarzenia o znaczeniu historycznym – zapowiedział minister Kamil Bortniczuk. Czy będzie to oznaczało staranie o organizację letnich igrzysk olimpijskich w Warszawie w 2036, a może w 2044 roku?