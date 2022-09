II liga piłkarska. Garbarnia Kraków ma patent na Radunię Stężyca, znów z nią wygrała. Zobacz zdjęcia z meczu

Borykająca się z problemami kadrowymi Garbarnia przed tym meczem uzupełniła kadrę pierwszej drużyny. Z grupy młodzieżowej dołączono 18-latków: Tomasza Wilka i Bartosz Seweryna, a z LKS Śledziejowice pozyskano bramkarza Kaisa Al-Aniego (w poprzednim sezonie był w ekstraklasowej Stali Mielec).

Goście rozpoczęli z animuszem, dwukrotnie szczęścia próbował Wojciech Jakubik (on zresztą najczęściej z drużyny ze Stężycy zagrażał Mateuszowi Bartusikowi). Gospodarze częściej strzelali, a dwa uderzenia znalazły przed przerwą drogę do bramki. Najpierw po stracie Rafała Kosznika trafił Wojciech Słomka, kilka minut później celnie z dystansu kopnął Grzegorz Marszalik (piłka po rękach Kacpra Tułowieckiego wpadła do siatki).