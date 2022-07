II liga piłkarska. Garbarnia Kraków przegrała na wyjeździe z KKS 1925 Kalisz

Ostatnio drużyny zmierzyły się 7 maja, wówczas 2:1 wygrali u siebie kaliszanie, choć to krakowianie długo prowadzili. Tym razem Garbarni też nie udało im zdobyć punktów.

Oba zespoły zostały poważnie przebudowane w lecie. Z kaliskiej ekipy odeszło aż 8 piłkarzy, a nowy trener Bartosz Tarachulski w rubryczce „Przybyli” przed tym starciem, oprócz juniorów, miał tylko jedno nazwisko. Do tego dla KKS to był dopiero pierwszy mecz w sezonie, spotkanie 1. kolejki, na wyjeździe z Polonią Warszawa, zostało przełożone na wrzesień. Więcej materiału do analizy po znacznych roszadach kadrowych miał trener Garbarni Maciej Musiał, który po remisowym otwarciu (2:2 u siebie Motorem) zdecydował nie zmieniać wyjściowej jedenastki.