II liga piłkarska. Garbarnia Kraków przełamała wyjazdową niemoc. Pokonała Śląsk II Wrocław

Śląsk II Wrocław - Garbarnia Kraków 2:3 (2:1)

Bramki: 1:0 Bargiel 27 karny, 2:0 Szwedzik 31, 2:1 Mularczyk 40, 2:2 Karbownik 66, 2:3 Mruk 69.

Śląsk II: Szromnik - Caliński, Muszyński, Wypart, Gerstenstein (70 Szmigiel), Jezierski (70 Makuszewski), Młynarczyk, Krocz (83 Kurowski), Bargiel, Samiec-Talar (70 Lisowski), Szwedzik.

Garbarnia: Dziekoński - Warczak, Nakrosius, Mruk, Bartków, Słomka, Mularczyk (86 Handzlik), K. Dziedzic (62 Tymosiak), Nowak (86 Kardas), Marszalik (62 Karbownik), Żak (90+3 Gądek).

Sędziował: Piotr Szypuła. Żółte kartki: Jezierski, Bargiel, Wypart, Gerstenstein, Matuszewski, Muszyński - Tymosik, Nakrosius, Widzów: 100.

Dla obu zespołów było to bardzo ważne spotkanie. Zajmująca przed nim ostatnie miejsce w tabeli Garbarnia traciła 2 "oczka" do Śląska II. A dzięki wygranej nie tylko wyprzedziła tego rywala, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu znalazła się nad strefą spadkową (przynajmniej do niedzieli, gdy swoje spotkanie rozegrają mogące ją wyprzedzić rezerwy Zagłębia Lubin).