II liga piłkarska. Hutnik Kraków z meczu z Radunią Stężyca wraca z punktem i niedosytem

Radunia Stężyca - Hutnik Kraków 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Wróbel 10, 1:1 Kasprzak 56.

Radunia: Tułowiecki - Zwoźny, Dejewski, Bogusławski, Straus - Nowicki (55 Słomka), Czajkowski, Furman (46 Kasprzak), Łuczak - Spataru (76 Biskup), Kuzimski.

Hutnik: Kaczorowski - Kieliś, Kubowicz, Wenger, Marcinkowski - Lelek (67 Głogowski), Drąg, Zawadzki, Świątek, Rakels (67 Chmiel) - Wróbel.

Sędziował: Aleksander Borowiak (Poznań). Żółte kartki: Spataru, Łuczak (dwie), Czajkowski - Kubowicz, Świątek; czerwona kartka: Łuczak (41).

Hutnik, który na inaugurację sezonu wysoko wygrał ze Skrą Częstochowa (3:0), do niedzielnego spotkania w kaszubskiej Stężycy przystępował z pozycji lidera. Była szansa na utrzymanie prowadzenia w tabeli, ale remis do tego nie wystarczył.

Goście objęli prowadzenie w 10 min, po tym jak do siatki gospodarzy głową trafił Marcin Wróbel. Szansę krakowian wzrosły tuż przed przerwą, gdy szybko dwie żółte kartki - i oczywiście w konsekwencji czerwoną - dostał Wojciech Łuczak (ponad dekadę temu zaliczył 6 meczów w Cracovii).

Po przerwie grający w osłabieniu gospodarze szybko doprowadzili do remisu, za sprawą Bartłomieja Kasprzaka, który wszedł do gry po przerwie. Co więcej, miejscowi mogli w końcówce przychylić szalę na swoją stronę, w 85 min Wiktor Kaczorowski z trudem obronił groźny strzał Huberta Zwoźnego. W doliczonym czasie gry Mateusz Kuzimski zdobył gola, ale sędziowie orzekli, że był na spalonym.