II liga piłkarska. Mecz Garbarnia Kraków - Znicz Pruszków do końca trzymał w napięciu. Zobaczcie relację i zdjęcia

Garbarnia Kraków - Znicz Pruszków 2:3 (1:2)

Walczący o awans Znicz na boisku zagrożonej spadkiem Garbarni szybko objął prowadzenie ("główka" Grudzińskiego w 8 min), a wkrótce podwyższył je jego najlepszy strzelec - Firlej.

Garbarze tydzień wcześniej też byli w opałach, ale sobie poradzili (od 0:2 do 3:2 we Wrocławiu ze Śląskiem II). Teraz błyskawicznie złapali kontakt za sprawą uderzenia z dystansu Kardasa. Niemniej to przyjezdni przed przerwą mogli prowadzić dużo wyżej. M.in. w 7 min "Brązowych" uratowała poprzeczka, w 34 min słupek; ponadto Dziekoński wygrał w sytuacji sam na sam z Nagamatsu (16 min).