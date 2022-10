II liga piłkarska. Osiem goli w szalonym meczu Garbarnia Kraków - GKS Jastrzębie. Zobacz zdjęcia

Szalony mecz, z gorącą końcówką. Gospodarze walczyli do samego końca i zostali za to nagrodzeni punktem. Goście w pierwszej połowie zdobyli dwa gole w krótkim ostępie czasu. Najpierw do długim podaniu Mateusza Słodowego Daniel Stanclik wykorzystał okazję, trafiając w dalszy róg. Po chwili błąd defensywy Garbarni spożytkował Dariusz Kamiński. A między tymi zdarzeniami jeszcze sytuację sam na sam zmarnował Stanclik. Miejscowi też mieli kilka szans, ale brakowało precyzji, do tego dobrze bronił Grzegorz Drazik.